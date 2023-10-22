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Экс-советник Пентагона Макгрегор: вооруженные силы США истощены

22 октября 2023 14:18
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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об истощенности американской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что армии США, существовавшей в 1991 году, уже не существует из-за слабости кадрового состава и невозможности набирать новых солдат. Макгрегор также отметил, что США не могут себе позволить участвовать в вооруженных конфликтах по причине убыли военнослужащих в бессмысленных войнах.

Ранее российский президент Владимир Путин также подтвердил, что США все больше втягиваются в конфликт в Украине. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхола заявил, что украинский конфликт может стать для США «вторым Афганистаном».

# Международная политика # Дуглас Макгрегор

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