Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об истощенности американской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что армии США, существовавшей в 1991 году, уже не существует из-за слабости кадрового состава и невозможности набирать новых солдат. Макгрегор также отметил, что США не могут себе позволить участвовать в вооруженных конфликтах по причине убыли военнослужащих в бессмысленных войнах.

Ранее российский президент Владимир Путин также подтвердил, что США все больше втягиваются в конфликт в Украине. Посол КНДР в Москве Син Хон Чхола заявил, что украинский конфликт может стать для США «вторым Афганистаном».