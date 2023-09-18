Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что после неудачного перехода в контрнаступление украинские войска перешли к обороне, что говорит о полной утрате ими наступательного потенциала. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заметил, что киевский режим слишком переоценил надежды своего народа и союзников на Западе, и теперь он требует от Генштаба показать достижения на фронте. В Украине уже использовано более 50% западных вооружений, и она потеряла не менее пятой доли оружия, поставленных странами НАТО. Как подчеркнул Азаров, Запад начинает понимать, что у Украины нет плана, и Киев «водит своих партнеров за нос».