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Экс-премьеры Украины Азаров: ВСУ переходят к обороне после провала контрнаступления

18 сентября 2023 10:22
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что после неудачного перехода в контрнаступление украинские войска перешли к обороне, что говорит о полной утрате ими наступательного потенциала. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заметил, что киевский режим слишком переоценил надежды своего народа и союзников на Западе, и теперь он требует от Генштаба показать достижения на фронте. В Украине уже использовано более 50% западных вооружений, и она потеряла не менее пятой доли оружия, поставленных странами НАТО. Как подчеркнул Азаров, Запад начинает понимать, что у Украины нет плана, и Киев «водит своих партнеров за нос».

# Международная политика # Николай Азаров

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