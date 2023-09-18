В Тель-Авиве прошёл многотысячный марш протеста

Новости Израиля. Тысячи израильтян вышли на протесты в центре Тель-Авива. Они не согласны с продвигаемой правительством судебной реформой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Копия Декларации независимости Израиля 1948 года, написанная на полотне длиной в несколько десятков метров, использована как символ акции. Она стала 37-й по счету и состоялась перед поездкой премьер-министра страны в США. Участники марша выкрикивали антиправительственные лозунги и размахивали национальными флагами. На месте дежурили полиция и медики.