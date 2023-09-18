WSJ: Киев ищет деньги для продолжения боевых действий в Украине

Украинское правительство ведет активный поиск финансирования для поддержания военных действий, так как война истощает государственную казну. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Чтобы компенсировать запланированное 50%-ное повышение военных расходов, Украина применяет комплексный подход, включая продажу военных бумаг юридическим и частным лицам, запросы о помощи от других стран и проведение реструктуризации долга. Если дефицит государственного бюджета не будет устранен, то финансирование Вооруженных сил может оказаться под угрозой.