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WSJ: Киев ищет деньги для продолжения боевых действий в Украине

18 сентября 2023 10:11
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Украинское правительство ведет активный поиск финансирования для поддержания военных действий, так как война истощает государственную казну. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает РИА Новости.

Чтобы компенсировать запланированное 50%-ное повышение военных расходов, Украина применяет комплексный подход, включая продажу военных бумаг юридическим и частным лицам, запросы о помощи от других стран и проведение реструктуризации долга. Если дефицит государственного бюджета не будет устранен, то финансирование Вооруженных сил может оказаться под угрозой.

# Международная политика

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