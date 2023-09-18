В Венгрии сомневаются в необходимости принятия Швеции в НАТО

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер высказал сомнения в поддержке заявки Швеции на вступление в НАТО из-за учебного фильма, в котором критикуется венгерская политика. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, Венгрии не нужны партнеры с таким отношением к ним и их патриотизму.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также высказал свое неудовольствие, заметив, что подобное размещение материала не способствует скорейшему одобрению заявки Стокгольма в НАТО. Премьер-министр страны Виктор Орбан выступает за присоединение Швеции и Финляндии к НАТО, но депутаты не горят желанием их ратифицировать из-за бесстыдной лжи о Венгрии, распространяемой этими странами.