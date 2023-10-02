В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, которые ехали к границе США

Новости Мексики. В Мексике перевернулся грузовик с мигрантами, которые направлялись к американской границе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о 10 погибших, еще 17 человек доставлены в больницы с различными травмами.

Сам водитель скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. По их данным, именно он стал виновником трагедии, так как грузовик не был предназначен для перевозки такого количества людей.