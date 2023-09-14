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Президент Польши Дуда: Украина пока не может быть принята в НАТО

14 сентября 2023 10:35
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Польский президент Анджей Дуда выразил мнение, что в настоящее время Украина не может быть принята в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Дуда объяснил это тем, что в силу прописанных в статье 5 Североатлантического договора условий коллективной обороны принятие Украины в организацию будет означать вступление Альянса в конфликт с Россией. Тем не менее саммит НАТО принял решение «открыть дверь» для Украины. Был утвержден долгосрочный пакет мер по поддержке Киева, который включает в себя разработку плана обеспечения совместимости с НАТО, формирование Совета НАТО-Украина и упрощение процесса вступления.

# Международная политика

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