Президент Польши Дуда: Украина пока не может быть принята в НАТО

Польский президент Анджей Дуда выразил мнение, что в настоящее время Украина не может быть принята в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Дуда объяснил это тем, что в силу прописанных в статье 5 Североатлантического договора условий коллективной обороны принятие Украины в организацию будет означать вступление Альянса в конфликт с Россией. Тем не менее саммит НАТО принял решение «открыть дверь» для Украины. Был утвержден долгосрочный пакет мер по поддержке Киева, который включает в себя разработку плана обеспечения совместимости с НАТО, формирование Совета НАТО-Украина и упрощение процесса вступления.