Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что за годы правления с ее стороны были предприняты все усилия и использованы все средства по недопущению конфликта между Россией и Украиной. Ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на Die Zeit.

В интервью изданию Меркель выделила, что неуспех в данном примере отнюдь не свидетельствует о тщетности предпринимаемых ею усилий. На вопрос о возможных сроках урегулирования украинского кризиса Меркель попросила не отвечать, но высказалась за проведение мирных переговоров.

Меркель ранее признала, что Минские соглашения представляли для Украины возможность усиливать свою армию. Подобные высказывания также звучали со стороны бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона и бывшего французского президента Франсуа Олланда. Комментируя такие заявления, в Москве отмечали, что подобные высказывания – прямое подтверждение изначального нежелания реализовывать Минские соглашения, потому что в этот момент шла активная подготовка к войне против России.