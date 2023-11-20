Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев скончался на 80-м году жизни

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Тулеев, человек яркий и незаурядный, возглавлял регион с 1997 по 2018 год, всю свою жизнь отдав на служение Кузбассу и России, говорится в публикации.

Цивилев также написал, что его кончина – большая потеря, поскольку он стоял у руля региона в трудное время и смог вывести Кузбасс из кризиса. Он отметил, что в своей деятельности Тулеев всегда на первое место выдвигал интересы людей. Его запомнят как народного губернатора, констатировал нынешний глава региона.