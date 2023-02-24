32 страны воздержались. В Генассамблее ООН приняли антироссийскую резолюцию

С инициативой проекта выступил Киев. Основное требование, отраженное в документе – вывести российских военнослужащих с территории Украины. А вот призыва начать переговорный процесс для достижения мира в тексте нет. Резолюцию поддержали более 140 стран. Против высказались семь государств: Беларусь, Россия, Сирия, КНДР, Эритрея, Мали и Никарагуа. Еще 32 страны, включая Китай, воздержались от голосования.