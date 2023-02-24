В Мехико произошёл взрыв на нефтяном заводе – пять рабочих числятся пропавшими без вести

Новости Мексики. Мощный взрыв произошел на нефтяном заводе в Мехико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пять рабочих числятся пропавшими без вести, трое пострадавших госпитализированы.

Пожар уже удалось потушить. А вот причины ЧП еще предстоит выяснить: пока известно лишь то, что местом возгорания стал склад. Сейчас у завода продолжают работать спасатели и представители гражданской защиты.