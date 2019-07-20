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Самолёт врезался в гипермаркет в Германии: три человека погибли

20 июля 2019 17:49
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Новости Германии. Трагедия произошла в городе Брухзаль на юго-западе Германии. Небольшой самолет врезался в здание строительного гипермаркета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт врезался в гипермаркет в Германии: три человека погибли-1

В результате происшествия погибли три человека. Все они находились в воздушном судне.

Самолёт врезался в гипермаркет в Германии: три человека погибли-4

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Посетители ТЦ эвакуированы. Пока не ясно, есть ли пострадавшие. Причины инцидента неизвестны.

Самолёт врезался в гипермаркет в Германии: три человека погибли-7

По предварительным данным, у пилота могли возникнуть проблемы при посадке или взлете. Буквально в нескольких сотнях метров от торгового центра расположен небольшой аэродром.

# Крушение # Фотофакт

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