Самолёт врезался в гипермаркет в Германии: три человека погибли

Новости Германии. Трагедия произошла в городе Брухзаль на юго-западе Германии. Небольшой самолет врезался в здание строительного гипермаркета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Трагедия произошла в городе Брухзаль на юго-западе Германии. Небольшой самолет врезался в здание строительного гипермаркета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате происшествия погибли три человека. Все они находились в воздушном судне.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Посетители ТЦ эвакуированы. Пока не ясно, есть ли пострадавшие. Причины инцидента неизвестны.
По предварительным данным, у пилота могли возникнуть проблемы при посадке или взлете. Буквально в нескольких сотнях метров от торгового центра расположен небольшой аэродром.