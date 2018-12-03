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Всемирный банк намерен удвоить инвестиции в борьбе с изменением климата

03 декабря 2018 21:07
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Новости Польши. Всемирный банк намерен удвоить инвестиции в борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили на 24-й климатической конференции ООН, которая 3 декабря открылась в Польше.

Всемирный банк намерен удвоить инвестиции в борьбе с изменением климата-1

Речь идет о выделении 200 миллиардов долларов на следующие пять лет. Участникам конференции предстоит в первую очередь пересмотреть способы реализации положений Парижских соглашений.

По последним данным, объем содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической точки, а 2018 год, вероятно, займет четвертое место в списке самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

Всемирный банк намерен удвоить инвестиции в борьбе с изменением климата-4

# Экология # Фотофакт

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