Новости Польши. Всемирный банк намерен удвоить инвестиции в борьбе с изменением климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили на 24-й климатической конференции ООН, которая 3 декабря открылась в Польше.

Речь идет о выделении 200 миллиардов долларов на следующие пять лет. Участникам конференции предстоит в первую очередь пересмотреть способы реализации положений Парижских соглашений.

По последним данным, объем содержания углекислого газа в атмосфере достиг критической точки, а 2018 год, вероятно, займет четвертое место в списке самых жарких за всю историю метеонаблюдений.