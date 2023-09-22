Прямой эфир

ЕК может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС уже в октябре

22 сентября 2023 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В следующем месяце Европейская комиссия может внести предложение о старте процесса переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает РИА Новости.

Также сообщается, что это решение, вероятно, будет рассмотрено руководителями стран ЕС в декабре.

Европейская комиссия может потребовать от Киева перед началом процедуры присоединения добиться успехов в некоторых первоочередных областях, в том числе в борьбе с коррупцией. После утверждения этой инициативы Украина начнет долгую процедуру реформирования и согласования с законодательством ЕС.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Латвия хочет запретить авто с белорусскими и российскими номерами
22 сентября 2023 12:59

Латвия хочет запретить авто с белорусскими и российскими номерами

В Колумбии решили проводить день без автомобиля несколько раз в году
22 сентября 2023 12:03

В Колумбии решили проводить день без автомобиля несколько раз в году

В Перу уничтожили 15 тонн наркотиков
22 сентября 2023 11:59

В Перу уничтожили 15 тонн наркотиков