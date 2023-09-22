ЕК может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС уже в октябре

В следующем месяце Европейская комиссия может внести предложение о старте процесса переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает РИА Новости.

Также сообщается, что это решение, вероятно, будет рассмотрено руководителями стран ЕС в декабре.

Европейская комиссия может потребовать от Киева перед началом процедуры присоединения добиться успехов в некоторых первоочередных областях, в том числе в борьбе с коррупцией. После утверждения этой инициативы Украина начнет долгую процедуру реформирования и согласования с законодательством ЕС.