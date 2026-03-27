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США намерены отправить в район Персидского залива 10 тыс. военнослужащих

27 марта 2026 08:46
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США намерены отправить в район Персидского залива 10 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило крупное американское издание со ссылкой на источники в Пентагоне. По его данным, в состав войдут пехота и бронетехника в дополнение к пяти тысячам морских пехотинцев и нескольким тысячам десантников, которые уже находятся в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США намерены отправить в район Персидского залива 10 тыс. военнослужащих-2

В случае необходимости, новые подразделения потребуются для захвата и удержания некоторых прибрежных районов в Персидском заливе, в том числе острова Харк, через который Иран экспортирует 90 % своей нефти. При этом, возможное наращивание сил обсуждается на фоне заявлений президента США о прогрессе в переговорах с иранскими представителями. В самом Тегеране пригрозили, что нанесут удары по отелям в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне и других странах, если там будут размещены американские солдаты. Кроме того, в исламской республике мобилизованы более миллиона человек на случай начала наземной операции США.

Иран отклонил предложения США провести переговоры и выдвинул свои условия по завершению конфликта.

# США # Конфликт на Ближнем Востоке

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