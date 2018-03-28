Его голосом пели герои «Бременских музыкантов». Умер народный артист России Олег Анофриев

Новости России. На 88 году жизни скончался советский, российский актёр и певец Олег Анофриев. О смерти народного артиста России сообщил Александр Олешко.

«Только что не стало Олега Анофриева… Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище… Спасибо, что одарили меня общением и дружбой... Царствие небесное...», – написал Олешко на странице в Instagram.

Анофриев родился 20 июля 1930 года в Геленджике. С 6 класса Олег посещал школьный драмкружок, обладал хорошими вокальными данными. После окончания средней школы в 1950 году поступил в Школу-студию МХАТ.

С 1954 по 1995 года работал актёром в московских театрах. С 1990-ых время от времени снимался в кино. В 1999 году выпустил книгу «Солдат и балерина», где собраны стихи, тексты песен, воспоминания об актерах, режиссёрах, исполнителях, с которыми ему довелось работать и встречаться в жизни.

Олег Анофриев известен как автор и исполнитель песен, мастер озвучивания мультфильмов. Актёр спел в «Бременских музыкантах» и «Как Львенок и Черепаха пели песню». Исполнил хорошо известную композицию «Есть только миг».