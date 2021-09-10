В Ливане перестали работать две электростанции, а люди не могут купить продукты и лекарства

Новости Ливана. Ливан остался практически без электричества. Из-за нехватки денег там перестали работать две крупнейшие электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовый и экономический кризис, который сейчас переживает страна, Всемирный банк охарактеризовал как одну из самых глубоких депрессий в современной истории.

Люди не могут позволить себе купить продукты и лекарства, потому что их практически нет.