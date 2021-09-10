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В Ливане перестали работать две электростанции, а люди не могут купить продукты и лекарства

10 сентября 2021 12:05
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Новости Ливана. Ливан остался практически без электричества. Из-за нехватки денег там  перестали работать две крупнейшие электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ливане перестали работать две электростанции, а люди не могут купить продукты и лекарства-1

Финансовый и экономический кризис, который сейчас переживает страна, Всемирный банк охарактеризовал как одну из самых глубоких депрессий в современной истории.

В Ливане перестали работать две электростанции, а люди не могут купить продукты и лекарства-4

Люди не могут позволить себе купить продукты и лекарства, потому что их практически нет.

В Ливане перестали работать две электростанции, а люди не могут купить продукты и лекарства-7

Из-за нехватки валюты Ливан не может рассчитаться с иностранными поставщиками. Теперь за чертой бедности живут около 80 % ливанцев.

# Экономический кризис # Фотофакт

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