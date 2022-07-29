НАТО проводит воздушные учения на Чёрном море в Румынии

НАТО проводит воздушные учения на черноморском побережье Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них задействовано более 20 истребителей из семи стран-участников Альянса и самолеты-дозаправщики.

По заявлению союзного командования, маневры носят исключительно оборонительный характер. Цель учений – проверить, как НАТО способно проводить сложную совместную операцию по охране воздушного пространства союзников в случае военной угрозы или нападения. По заявлению Министерства обороны Румынии, силы Альянса увеличили свое присутствие в регионе. Переброшены дополнительные единицы бронетехники, самолеты, военные корабли и войска.