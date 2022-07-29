Прямой эфир

НАТО проводит воздушные учения на Чёрном море в Румынии

29 июля 2022 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

НАТО проводит воздушные учения на черноморском побережье Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В них задействовано более 20 истребителей из семи стран-участников Альянса и самолеты-дозаправщики.

НАТО проводит воздушные учения на Чёрном море в Румынии-1

По заявлению союзного командования, маневры носят исключительно оборонительный характер. Цель учений – проверить, как НАТО способно проводить сложную совместную операцию по охране воздушного пространства союзников в случае военной угрозы или нападения. По заявлению Министерства обороны Румынии, силы Альянса увеличили свое присутствие в регионе. Переброшены дополнительные единицы бронетехники, самолеты, военные корабли и войска.  

# НАТО

Другие новости рубрики

Все новости
Варшава переходит на тёмный режим – власти сократят поставки электричества
28 июля 2022 14:38

Варшава переходит на тёмный режим – власти сократят поставки электричества

Немцам придётся доплачивать за газ? Вот что сообщили в Минэкономики
28 июля 2022 13:24

Немцам придётся доплачивать за газ? Вот что сообщили в Минэкономики

В Китае наводнение: вода затопила метро, подземные ТЦ и улицы
28 июля 2022 11:10

В Китае наводнение: вода затопила метро, подземные ТЦ и улицы