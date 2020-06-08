Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане

Новости Казахстана. Для необычного производства выбран Мангышлакский ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благоухающий оазис находится посреди пустыни. Растения там, при должном уходе, цветут трижды за сезон. Какие из них наиболее подходят для получения экстрактов определяют в специальных лабораториях. В местном розарии на четырёх гектарах собраны 150 сортов.

Акжунис Иманбаева, директор ботанического сада:

За сезон мы поливаем 40-50 раз. Это считается 2-3 раза в неделю. На 1 квадратный метр до 40 литров воды уходит. Конечно, когда ручной полив, много потерь есть, испарения, летний сезон. Мы сейчас перешли на капельный полив.