Прямой эфир

Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане

08 июня 2020 09:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Для необычного производства выбран Мангышлакский ботанический сад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане-1

Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане-3

Благоухающий оазис находится посреди пустыни. Растения там, при должном уходе, цветут трижды за сезон. Какие из них наиболее подходят для получения экстрактов определяют в специальных лабораториях. В местном розарии на четырёх гектарах собраны 150 сортов.

Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане-6

Акжунис Иманбаева, директор ботанического сада: 
За сезон мы поливаем 40-50 раз. Это считается 2-3 раза в неделю. На 1 квадратный метр до 40 литров воды уходит. Конечно, когда ручной полив, много потерь есть, испарения, летний сезон. Мы сейчас перешли на капельный полив. 

Эфирное масло из роз будут получать в Казахстане-9

Вскоре в саду будут не только розы, обласканные солнцем пустыни. Здесь появятся гранаты, оливковое и фисташковое деревья, лавр и магнолия. Характерные для субтропиков растения уже привезли из Баку, Сочи, Ялты и юга Казахстана. 

# Растения и цветы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле
08 июня 2020 09:37

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Сиэтле

Французов, которые бросают на улице маски и перчатки, могут оштрафовать на 750 евро
08 июня 2020 09:28

Французов, которые бросают на улице маски и перчатки, могут оштрафовать на 750 евро

Впервые за три месяца выросла стоимость нефти марок Brent и WTI
08 июня 2020 09:20

Впервые за три месяца выросла стоимость нефти марок Brent и WTI