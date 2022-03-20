Американская журналистка заявила, что западные СМИ игнорируют проявления нацизма в Украине

На прямое участие США в поддержании нацисткой идеологии в Украине указала американская журналистка Лара Логан. Об этом она заявила в эфире телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фрагмент интервью, где Логан рассказывает, что западные СМИ целенаправленно закрывают глаза на факты проявления нацизма в Украине, а также о том, что США финансируют боевиков «Азова» и заставляют врать журналистов, быстро распространяется в Сети.