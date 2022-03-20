Американская журналистка заявила, что западные СМИ игнорируют проявления нацизма в Украине

На прямое участие США в поддержании нацисткой идеологии в Украине указала американская журналистка Лара Логан. Об этом она заявила в эфире телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фрагмент интервью, где Логан рассказывает, что западные СМИ целенаправленно закрывают глаза на факты проявления нацизма в Украине, а также о том, что США финансируют боевиков «Азова» и заставляют врать журналистов, быстро распространяется в Сети.
Лара Логан, военный корреспондент (США):
В Украине происходит столько всего, о чем никто не говорит. Вы наблюдаете такую нечестность, когда речь идет об истории Украины. Вы наблюдаете нечестность, когда речь идет о батальоне «Азов», который финансируется США и НАТО. В интернете можно найти их фотографии с флагом НАТО и свастикой. И в то же время их собственная эмблема содержит оккультное черное солнце, которое было нацистской эмблемой СС, и она также содержит эмблему СС с молниями. Я имею в виду, что на всех украинских военных можно увидеть это оккультное черное солнце, на их бронежилетах. Даже не женщинах-солдатах, которые проходят парадом перед всем миром как пример независимости, духа и благородства Украины.
Читайте также:
«Молодые люди, страшные, в наколках». В Мариуполе продолжаются бои после отказа украинских военных сложить оружие
«Для нас это полигон». Жительница Мариуполя рассказала, что ей ответили ВСУ на просьбу воевать подальше от стариков и детей
В ДНР обесточены шахты имени Скочинского и Челюскинцев. 85 горняков удалось спасти