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Американская журналистка заявила, что западные СМИ игнорируют проявления нацизма в Украине

20 марта 2022 08:35
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На прямое участие США в поддержании нацисткой идеологии в Украине указала американская журналистка Лара Логан. Об этом она заявила в эфире телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фрагмент интервью, где Логан рассказывает, что западные СМИ целенаправленно закрывают глаза на факты проявления нацизма в Украине, а также о том, что США финансируют боевиков «Азова» и заставляют врать журналистов, быстро распространяется в Сети.  

Американская журналистка заявила, что западные СМИ игнорируют проявления нацизма в Украине-1

Лара Логан, военный корреспондент (США):  
В Украине происходит столько всего, о чем никто не говорит. Вы наблюдаете такую нечестность, когда речь идет об истории Украины. Вы наблюдаете нечестность, когда речь идет о батальоне «Азов», который финансируется США и НАТО. В интернете можно найти их фотографии с флагом НАТО и свастикой. И в то же время их собственная эмблема содержит оккультное черное солнце, которое было нацистской эмблемой СС, и она также содержит эмблему СС с молниями. Я имею в виду, что на всех украинских военных можно увидеть это оккультное черное солнце, на их бронежилетах. Даже не женщинах-солдатах, которые проходят парадом перед всем миром как пример независимости, духа и благородства Украины.  

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# Международная политика # Фотофакт

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