Единственную картину Да Винчи из частной коллекции выставят на аукцион за 100 миллионов долларов

Картину Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» продадут на аукционе. Ее стартовая стоимость составит 100 миллионов долларов – это станет одним из самых ценных произведений, которые когда-либо продавались на аукционе.

По информации Reuters, выставленная картина – это портрет Христа, который датируется началом 16 века. На нем изображен держащий в руке хрустальный шар Христос в яркой синей накидке.

Картина – одна из последних найденных работ мастера. До нынешнего аукциона она находилась в частной коллекции. Стоит отметить, что

«Спаситель мира» является единственной картиной Да Винчи, которая принадлежит частному лицу.

Остальные работы автора находятся в музеях по всему миру.

Один из художественных критиков отмечал, что выставление полотна на аукцион современного искусства в качестве специального лота «является свидетельством вечной актуальности этой картины».