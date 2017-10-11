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Единственную картину Да Винчи из частной коллекции выставят на аукцион за 100 миллионов долларов

11 октября 2017 11:20
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Картину Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» продадут на аукционе. Ее стартовая стоимость составит 100 миллионов долларов – это станет одним из самых ценных произведений, которые когда-либо продавались на аукционе.

По информации Reuters, выставленная картина – это портрет Христа, который датируется началом 16 века. На нем изображен держащий в руке хрустальный шар Христос в яркой синей накидке.

Картина – одна из последних найденных работ мастера. До нынешнего аукциона она находилась в частной коллекции. Стоит отметить, что

«Спаситель мира» является единственной картиной Да Винчи, которая принадлежит частному лицу.

Остальные работы автора находятся в музеях по всему миру.

Один из художественных критиков отмечал, что выставление полотна на аукцион современного искусства в качестве специального лота «является свидетельством вечной актуальности этой картины».

Джоконда, или Мона Лиза, на картине Леонардо да Винчи была гермафродитом – здесь подробнее.

# Фотофакт # живопись # Леонардо Да Винчи

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