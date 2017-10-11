Австралийка поймала акулу голыми руками и помогла ей добраться до океана

Новости Австралии. Агент по недвижимости из Австралии Мелисса Хатейер поймала в бухте акулу руками.

По информации The Sydney Morning Herald, женщина увидела, что акула заплыла в бухту и испугалась людей. Рыба начала стучать головой о камни из-за того, что впервые столкнулась с ними, и Мелисса пожалела животное.

Мелисса Хатейер:

Я загнала акулу на мелководье, а потом просто набросилась на нее и положила колени на плавники рыбы. Затем я схватила ее за шею, чтобы она не могла повернуться и укусить меня. Она не была тяжелой, но ее кожа была очень грубой, как наждачная бумага.