Он бежал так быстро: в Канаде волк преследовал туристов несколько километров
Новости Канады. Необычный случай произошел 8 сентября в районе Британская Колумбия в Канаде. Семья путешественников заметила серого волка у дороги и начала снимать его на видео. Животное, увидев это, несколько километров бежало за автомобилем.
Кадры погони были сняты на видео. Утро было туманным из-за лесных пожаров, которые происходили в провинции.
Очевидец:
Он бежал так быстро, и его глаза были направлены только на нас. Он преследовал автомобиль пару километров. Это было удивительно. Если бы у нас было время, мы бы попытались посмотреть, насколько далеко он последует за нами.
В ролике можно увидеть, что волк подстраивается под скорость машины – иногда замедляется, а иногда бежит в полную силу.
Очевидец:
Мы были заинтересованы в том, чтобы сообщить о волке в парк Канады, потому что мы боялись, что животное может попасть под другой движущийся автомобиль, но этот район работники парка не обслуживают.
Волк перестал бежать за автомобилем, когда увидел грузовик, который ехал на него по встречной полосе. Все, кто находился в салоне, попрощались с животным.
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