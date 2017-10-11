Он бежал так быстро: в Канаде волк преследовал туристов несколько километров

Новости Канады. Необычный случай произошел 8 сентября в районе Британская Колумбия в Канаде. Семья путешественников заметила серого волка у дороги и начала снимать его на видео. Животное, увидев это, несколько километров бежало за автомобилем.

Кадры погони были сняты на видео. Утро было туманным из-за лесных пожаров, которые происходили в провинции.

Очевидец:

Он бежал так быстро, и его глаза были направлены только на нас. Он преследовал автомобиль пару километров. Это было удивительно. Если бы у нас было время, мы бы попытались посмотреть, насколько далеко он последует за нами.