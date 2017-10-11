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Он бежал так быстро: в Канаде волк преследовал туристов несколько километров

11 октября 2017 10:38
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Новости Канады. Необычный случай произошел 8 сентября в районе Британская Колумбия в Канаде. Семья путешественников заметила серого волка у дороги и начала снимать его на видео. Животное, увидев это, несколько километров бежало за автомобилем.

Кадры погони были сняты на видео. Утро было туманным из-за лесных пожаров, которые происходили в провинции.

Очевидец:
Он бежал так быстро, и его глаза были направлены только на нас. Он преследовал автомобиль пару километров. Это было удивительно. Если бы у нас было время, мы бы попытались посмотреть, насколько далеко он последует за нами.

Он бежал так быстро: в Канаде волк преследовал туристов несколько километров-1

Скриншот из видео

В ролике можно увидеть, что волк подстраивается под скорость машины – иногда замедляется, а иногда бежит в полную силу.

Очевидец:
Мы были заинтересованы в том, чтобы сообщить о волке в парк Канады, потому что мы боялись, что животное может попасть под  другой движущийся автомобиль, но этот район работники парка не обслуживают.

Он бежал так быстро: в Канаде волк преследовал туристов несколько километров-4

Скриншот из видео

Волк перестал бежать за автомобилем, когда увидел грузовик, который ехал на него по встречной полосе. Все, кто находился в салоне, попрощались с животным.

Волк и человек: друг или враг? О проблеме волков в Беларуси (смотрите здесь).

# Фотофакт # Необычное

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