Госслужащие Франции бастуют против сокращения рабочих мест: на улицы вышли не менее 400 тысяч человек

Новости Франции. Протестующие госслужащие Франции заполонили улицы крупных городов. По самым скромным подсчетам, на демонстрации вышли около 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди выражали недовольство социальными реформами, которые проводит правительство.

Так, начиная с 2018 года запланировано сокращение более 120 тысяч рабочих мест, а также уменьшение выплат и пособий.

Забастовка служащих французских аэропортов привела к отмене рейсов. Порядка трети запланированных вылетов не состоялись. Все длинномагистральные полеты, как и 75 % на короткие и средние дистанции выполнялись через столичные аэропорты.