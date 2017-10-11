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Госслужащие Франции бастуют против сокращения рабочих мест: на улицы вышли не менее 400 тысяч человек

11 октября 2017 09:36
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Новости Франции. Протестующие госслужащие Франции заполонили улицы крупных городов. По самым скромным подсчетам, на демонстрации вышли около 400 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди выражали недовольство социальными реформами, которые проводит правительство.

Так, начиная с 2018 года запланировано сокращение более 120 тысяч рабочих мест, а также уменьшение выплат и пособий.

Забастовка служащих французских аэропортов привела к отмене рейсов. Порядка трети запланированных вылетов не состоялись. Все длинномагистральные полеты, как и 75 % на короткие и средние дистанции выполнялись через столичные аэропорты.

Госслужащие Франции бастуют против сокращения рабочих мест: на улицы вышли не менее 400 тысяч человек-1

# Забастовка # Акции протеста # Фотофакт

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