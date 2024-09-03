Economist: Зеленский вновь намерен просить у США согласия на удары по РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский надеется уговорить американского президента Джо Байдена во время предстоящего визита в США санкционировать нанесение ударов по территории РФ с использованием американского оружия дальнего радиуса действия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Economist.

Официальные лица Украины недовольны действующими ограничениями, наложенными на удары по России Вашингтоном.

Украинский министр обороны предоставил США перечень намеченных целей и выразил надежду, что будет снят запрет на использование ракет большой дальности против целей России.



Однако США не собираются ослаблять ограничения, несмотря на запросы Зеленского. В то время как ряд государств НАТО предоставили Украине вооружение без таких ограничений, США в настоящий момента не разрешают использование своих ракет ATACMS для глубоких ударов по России.

Результат состоявшейся на следующей неделе в Нью-Йорке беседы Зеленского с Байденом будет играть решающую роль в определении того, изменится ли подход США, говорится в журнале.

