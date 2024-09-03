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4 человека убиты при стрельбе в Чикаго

03 сентября 2024 08:03
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Очередной случай стрельбы в США. Четыре человека погибли в Чикаго. Там неизвестный мужчина зашел в вагон пригородного поезда и открыл огонь по его пассажирам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека убиты при стрельбе в Чикаго-2

Затем преступник, дождавшись очередной остановки, вышел на перрон и скрылся. Полиции понадобилось несколько часов, чтобы отследить его по камерам видеонаблюдения и задержать. При обыске у мужчины нашли пистолет. До сих пор неизвестны мотивы нападавшего. По мнению следователей, жертв могло быть гораздо больше. Нападение произошло рано утром, когда в поезде было мало пассажиров. 

Всего с начала года в США произошло более 600 случаев массовой стрельбы.

# Стрельба в США

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