4 человека убиты при стрельбе в Чикаго

Очередной случай стрельбы в США. Четыре человека погибли в Чикаго. Там неизвестный мужчина зашел в вагон пригородного поезда и открыл огонь по его пассажирам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем преступник, дождавшись очередной остановки, вышел на перрон и скрылся. Полиции понадобилось несколько часов, чтобы отследить его по камерам видеонаблюдения и задержать. При обыске у мужчины нашли пистолет. До сих пор неизвестны мотивы нападавшего. По мнению следователей, жертв могло быть гораздо больше. Нападение произошло рано утром, когда в поезде было мало пассажиров.

Всего с начала года в США произошло более 600 случаев массовой стрельбы.