По данным журнала Economist, российскими подразделениями было уничтожено несколько систем ПВО Patriot, поставленных Украине Западом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал озабоченность по поводу продвижения войск РФ, отметив, что без дополнительных вооружений Украина ничего им не сможет противопоставить.

Нехватку оружия подчеркнул и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По признанию украинского лидера Зеленского, Вооруженные силы Украины оказались не готовыми к защите от широкомасштабного российского наступления.

А директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что без дополнительного американского содействия Украина вынуждена будет начать переговоры с Москвой о мире. По мнению российской стороны, поставка вооружений Украине вовлекает в конфликт страны НАТО и затрудняет процесс урегулирования ситуации.