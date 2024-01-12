Джон Кирби: мы выдали последний пакет из имеющихся запасов для помощи Украине

Белый дом сообщил о прекращении поставок оружия и военной техники Украине. Это худший, но давно ожидаемый сценарий для Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Вашингтона закончились деньги. По крайней мере, на эту статью расходов. Теперь все заявления насчет поддержки ВСУ – пустое сотрясание воздуха. У США бюджетных средств на такие программы нет.