Джон Кирби: мы выдали последний пакет из имеющихся запасов для помощи Украине
Белый дом сообщил о прекращении поставок оружия и военной техники Украине. Это худший, но давно ожидаемый сценарий для Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Вашингтона закончились деньги. По крайней мере, на эту статью расходов. Теперь все заявления насчет поддержки ВСУ – пустое сотрясание воздуха. У США бюджетных средств на такие программы нет.
Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США:
Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование. Помощь, которую мы оказывали, сейчас прекратилась.
В общей сложности на финансирование украинского и ближневосточного конфликтов демократы во главе с Байденом планировали направить около 106 миллиардов долларов. Соответствующий запрос в Конгресс был направлен перед началом финансового года – четыре месяца назад. Однако проект так и не согласовали из-за внутренних разногласий конгрессменов. До сих пор его судьба и аналогичных ему остается неясной.