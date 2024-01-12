Кандидат в президенты Финляндии отказался от отношений с РФ до завершения СВО

Бывший премьер-министр Финляндии и кандидат в вице-президенты от Коалиционной партии Александер Стубб заявил, что не собирается сохранять политических отношений с руководством РФ до завершения украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.



При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, пограничники и дипломаты Финляндии и России по-прежнему сотрудничают. Стубб не желает ухудшения дипотношений с Москвой, но считает, что Россия не является сейчас основным фокусом внешней политики Финляндии.

На 28 января намечен первый тур выборов президента Финляндии, а 11 февраля 2024 года может пройти второй тур. По данным опросов, Стабб лидирует в президентской гонке.