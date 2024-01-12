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Кандидат в президенты Финляндии отказался от отношений с РФ до завершения СВО

12 января 2024 08:29
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Бывший премьер-министр Финляндии и кандидат в вице-президенты от Коалиционной партии Александер Стубб заявил, что не собирается сохранять политических отношений с руководством РФ до завершения украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
 
При этом он подчеркнул, что, несмотря на это, пограничники и дипломаты Финляндии и России по-прежнему сотрудничают. Стубб не желает ухудшения дипотношений с Москвой, но считает, что Россия не является сейчас основным фокусом внешней политики Финляндии.

На 28 января намечен первый тур выборов президента Финляндии, а 11 февраля 2024 года может пройти второй тур. По данным опросов, Стабб лидирует в президентской гонке.

# Международная политика

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