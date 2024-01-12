Жители США осудили распоряжение Байдена нанести удары по Йемену

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после ударов по Йемену. США и Британия начали военную операцию против хуситов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после ударов по Йемену. США и Британия начали военную операцию против хуситов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Ближнем Востоке начался новый виток противостояния. В ночь на пятницу, 12 января, атакам Вооруженных сил подверглись свыше 60 объектов йеменской группировки. США наносили удары с самолетов, кораблей и атомной подводной лодки.
Среди целей были радиолокационные системы, склады с беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также площадки их запуска. Джо Байден заявил, что это стало прямым ответом на нападения на международные морские суда в Красном море. Жители Штатов распоряжение президента осудили.
Удары США и Великобритания осуществили при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Саудовская Аравия разрешила использовать свое воздушное пространство. Операцию в Йемене одобрил и санкционировал ее продолжение премьер Британии.