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Жители США осудили распоряжение Байдена нанести удары по Йемену

12 января 2024 08:29
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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после ударов по Йемену. США и Британия начали военную операцию против хуситов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители США осудили распоряжение Байдена нанести удары по Йемену-1

На Ближнем Востоке начался новый виток противостояния. В ночь на пятницу, 12 января, атакам Вооруженных сил подверглись свыше 60 объектов йеменской группировки. США наносили удары с самолетов, кораблей и атомной подводной лодки.

Жители США осудили распоряжение Байдена нанести удары по Йемену-4

Среди целей были радиолокационные системы, склады с беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами, а также площадки их запуска. Джо Байден заявил, что это стало прямым ответом на нападения на международные морские суда в Красном море. Жители Штатов распоряжение президента осудили.

Жители США осудили распоряжение Байдена нанести удары по Йемену-7

Удары США и Великобритания осуществили при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Саудовская Аравия разрешила использовать свое воздушное пространство. Операцию в Йемене одобрил и санкционировал ее продолжение премьер Британии.

# Международная политика # Джо Байден

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