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Джо Байден обратился к американцам с прощальной речью

16 января 2025 06:32
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Джо Байден попрощался с американцами. В своей короткой речи он перечислил собственные заслуги на посту президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Джо Байден обратился к американцам с прощальной речью-2

Например, отмечено, что именно уходящая команда разработала и согласовала план по Газе. Также Байден утверждал, что укрепил НАТО и смог сохранить «Украину свободной», обеспечил Трампу мирную передачу власти. По его словам, США удалось обогнать Китай в конкурентной борьбе. Выступление прошло на фоне низких рейтингов действующего главы государства. Хотя негативные оценки в конце президентских сроков и характерны для американских политиков, по многим направлениям результаты Байдена заметно хуже, чем у его предшественников, отмечают аналитики.

# Джо Байден # Международная политика

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