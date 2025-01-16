Джо Байден обратился к американцам с прощальной речью

Джо Байден попрощался с американцами. В своей короткой речи он перечислил собственные заслуги на посту президента США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, отмечено, что именно уходящая команда разработала и согласовала план по Газе. Также Байден утверждал, что укрепил НАТО и смог сохранить «Украину свободной», обеспечил Трампу мирную передачу власти. По его словам, США удалось обогнать Китай в конкурентной борьбе. Выступление прошло на фоне низких рейтингов действующего главы государства. Хотя негативные оценки в конце президентских сроков и характерны для американских политиков, по многим направлениям результаты Байдена заметно хуже, чем у его предшественников, отмечают аналитики.