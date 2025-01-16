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Жители Тель-Авива и Газы приветствуют принятие соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

16 января 2025 06:23
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О событиях за рубежом. Жители Тель-Авива и Газы ночью вышли на стихийные празднования. Они приветствуют принятие соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители Тель-Авива и Газы приветствуют принятие соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС-2

На кадрах мировых агентств – плачущие израильтяне, которые рады скорому возвращению заложников, и жители анклава, устроившие празднование с песнями и танцами. Накануне стало известно, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу 19 января. ХАМАС и Израиль достигли договоренности об освобождении заложников и введении режима прекращения огня в секторе Газа. Первый этап соглашения продлится 42 дня, в этот период будут определены условия следующего этапа.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика

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