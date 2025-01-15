Словацкая оппозиция угрожает Фицо вотумом недоверия

Накаляются политические страсти в Словакии. Там оппозиция внесла в парламент предложение по вотуму недоверия премьер-министру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накаляются политические страсти в Словакии. Там оппозиция внесла в парламент предложение по вотуму недоверия премьер-министру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роберт Фицо не типичный представитель еврочиновников. Его мнение часто расходится с общепринятым в ЕС, и это добавляет ему как сторонников, так и противников.
В числе последних словацкая оппозиция, которая призывает правительство страны «строго уважать» приверженность Братиславы ЕС и НАТО. Теперь у парламента есть неделя, чтобы организовать сессию, на которой состоится голосование по вопросу доверия действующему кабмину. Сам Фицо заявил, что находится в ожидании этого мероприятия.
Подогревают интерес к нему внутри страны. Прозападные протестующие выступили против действующей власти. Демонстранты обвинили Фицо в «поклонении диктаторам», имея в виду визит политика в Россию и встречу лично с Владимиром Путиным.
При этом митингующие не учли, что дружеские отношения с российским лидером могут спасти миллионы евро словацких налогоплательщиков. Так, недавно Фицо заявил о получении гарантий Москвы по поставкам газа в Словакию. Европа в целом похвастаться этим уже не может. Топливо через Украину перестали поставлять с января.
Ущерб для одной только Словакии от потери возможности заниматься транзитом голубого топлива в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Но Фицо в числе тех, кто пытается исправить ситуацию.