Словацкая оппозиция угрожает Фицо вотумом недоверия

Накаляются политические страсти в Словакии. Там оппозиция внесла в парламент предложение по вотуму недоверия премьер-министру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роберт Фицо не типичный представитель еврочиновников. Его мнение часто расходится с общепринятым в ЕС, и это добавляет ему как сторонников, так и противников.

В числе последних словацкая оппозиция, которая призывает правительство страны «строго уважать» приверженность Братиславы ЕС и НАТО. Теперь у парламента есть неделя, чтобы организовать сессию, на которой состоится голосование по вопросу доверия действующему кабмину. Сам Фицо заявил, что находится в ожидании этого мероприятия.

Подогревают интерес к нему внутри страны. Прозападные протестующие выступили против действующей власти. Демонстранты обвинили Фицо в «поклонении диктаторам», имея в виду визит политика в Россию и встречу лично с Владимиром Путиным.