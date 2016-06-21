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В США отклонили законопроект, ужесточающий контроль над оружием

21 июня 2016 12:07
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Новости США. Сенат США отклонил законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием. На рассмотрении были четыре поправки, однако ни одна из них не набрала нужного количества голосов.

А ведь после массового убийства в Орландо ожидалось, что будут введены более тщательной проверки желающих приобрести оружие. И сегодня были обнародованы записи переговоров террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе, с оператором экстренной службы. Документ, правда, был отредактирован и не содержит названий экстремистских организаций.

Известно, что нападавший заявил о своей присяге на верность экстремистской группировке. А также он назвал себя исламским солдатом и заявил, что «Америка должна остановить бомбардировки Сирии и Ирака», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Оружие и боеприпасы

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