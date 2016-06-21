В США отклонили законопроект, ужесточающий контроль над оружием

Новости США. Сенат США отклонил законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием. На рассмотрении были четыре поправки, однако ни одна из них не набрала нужного количества голосов.

А ведь после массового убийства в Орландо ожидалось, что будут введены более тщательной проверки желающих приобрести оружие. И сегодня были обнародованы записи переговоров террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе, с оператором экстренной службы. Документ, правда, был отредактирован и не содержит названий экстремистских организаций.

Известно, что нападавший заявил о своей присяге на верность экстремистской группировке. А также он назвал себя исламским солдатом и заявил, что «Америка должна остановить бомбардировки Сирии и Ирака», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.