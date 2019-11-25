Рождественскую иллюминацию торжественно включили на Елисейских полях в Париже

Новости Франции. В Париже на Елисейских полях зажглась рождественская иллюминация. Торжественная церемония состоялась накануне вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году почетное право нажать на кнопку вместе с мэром и президентом комитета Елисейских полей получила актриса Людивин Санье.

Самая популярная улица французской столицы озарилась светом 700 тысяч красных лампочек. Включать иллюминацию будут ежедневно с 17 часов вечера до 2 часов ночи вплоть до 8 декабря.