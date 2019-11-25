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Рождественскую иллюминацию торжественно включили на Елисейских полях в Париже

25 ноября 2019 12:31
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Новости Франции. В Париже на Елисейских полях зажглась рождественская иллюминация. Торжественная церемония состоялась накануне вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественскую иллюминацию торжественно включили на Елисейских полях в Париже-1

В 2019 году почетное право нажать на кнопку вместе с мэром и президентом комитета Елисейских полей получила актриса Людивин Санье.

Самая популярная улица французской столицы озарилась светом 700 тысяч красных лампочек. Включать иллюминацию будут ежедневно с 17 часов вечера до 2 часов ночи вплоть до 8 декабря.

Рождественскую иллюминацию торжественно включили на Елисейских полях в Париже-4

Рождественскую иллюминацию торжественно включили на Елисейских полях в Париже-6

# Новый год # Фотофакт

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