Двойные стандарты Европарламента. Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Страсбурга. Анонс

Надежда Сасс, ведущая:

Европа любит поучать Беларусь стандартам свободы слова и уважения к прессе, хотя сегодня сами же вводят цензуру, запрещая нам, представителям белорусских СМИ, работать в стенах Европарламента. Но, несмотря на это, нам удалось провести откровенный разговор с евродепутатами в Страсбурге.

Немного печально, что сегодня нам приходится стоять перед Европейским парламентом, изначально создававшимся как парламент ценностей, так как вам, представителям белорусских СМИ, не позволили пройти внутрь. В итоге получается, что вам не дают высказаться, хотя и прямых санкций не накладывают.

Очевидно, они служат интересам крупного бизнеса, военно-промышленного комплекса и американской империи, вместо того чтобы служить интересам своих граждан.

Я рада, что Европейский парламент находится в Страсбурге, но, откровенно говоря, я не вижу никакой пользы от него сегодня.

На мой взгляд, сегодня Европарламент волнуют лишь деньги. Что мы во Франции думает по этому поводу? Да сжечь их всех, хотя я против насилия.