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Двойные стандарты Европарламента. Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Страсбурга. Анонс

21 апреля 2023 19:26
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Надежда Сасс, ведущая:
Европа любит поучать Беларусь стандартам свободы слова и уважения к прессе, хотя сегодня сами же вводят цензуру, запрещая нам, представителям белорусских СМИ, работать в стенах Европарламента. Но, несмотря на это, нам удалось провести откровенный разговор с евродепутатами в Страсбурге.

Двойные стандарты Европарламента. Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Страсбурга. Анонс-1

Немного печально, что сегодня нам приходится стоять перед Европейским парламентом, изначально создававшимся как парламент ценностей, так как вам, представителям белорусских СМИ, не позволили пройти внутрь. В итоге получается, что вам не дают высказаться, хотя и прямых санкций не накладывают.

Двойные стандарты Европарламента. Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Страсбурга. Анонс-4

Очевидно, они служат интересам крупного бизнеса, военно-промышленного комплекса и американской империи, вместо того чтобы служить интересам своих граждан.

Двойные стандарты Европарламента. Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Страсбурга. Анонс-7

Я рада, что Европейский парламент находится в Страсбурге, но, откровенно говоря, я не вижу никакой пользы от него сегодня.

Двойные стандарты Европарламента. Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Страсбурга. Анонс-10

На мой взгляд, сегодня Европарламент волнуют лишь деньги. Что мы во Франции думает по этому поводу? Да сжечь их всех, хотя я против насилия.

Двойные стандарты Европарламента. Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Страсбурга. Анонс-13

Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Страсбурга.

# Международная политика # Надежда Сасс # Фотофакт

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