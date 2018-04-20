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Двойной пожар в Кишиневе: кадры с места событий

20 апреля 2018 14:20
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Новости Молдовы. Сразу два крупных пожара вспыхнули в Кишиневе. С разницей в час в нескольких километрах друг от друга загорелись Институт микробиологии и торговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двойной пожар в Кишиневе: кадры с места событий-1

Прежде чем пожарным удалось локализовать пламя в корпусе Академии наук, там выгорел весь пятый этаж и крыша. Персонал и посетители были вовремя эвакуированы.

Двойной пожар в Кишиневе: кадры с места событий-4

Тем временем в развлекательном центре огнь распространился на все 10 этажей. В борьбе со стихией принимают участие несколько пожарных расчетов. Движение по близлежащим улицам перекрыто. Сообщений о пострадавших не поступало.

# Пожар # Фотофакт

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