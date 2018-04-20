Двойной пожар в Кишиневе: кадры с места событий

Новости Молдовы. Сразу два крупных пожара вспыхнули в Кишиневе. С разницей в час в нескольких километрах друг от друга загорелись Институт микробиологии и торговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем пожарным удалось локализовать пламя в корпусе Академии наук, там выгорел весь пятый этаж и крыша. Персонал и посетители были вовремя эвакуированы.