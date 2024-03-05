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Латвия может остаться без лекарств

05 марта 2024 13:39
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Латвия может остаться без лекарств. С таким предупреждением выступила национальная ассоциация снабжения медикаментами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия может остаться без лекарств-1

Сейчас не хватает их запасов, а собственных сил, чтобы восполнить дефицит, недостаточно. В аптеки и клиники поставляют препараты лишь около 20 фармацевтических заводов, которые способны обеспечить лишь 6 % необходимого объема. К тому же производители большей частью выпускают лишь то, что требуется на текущий момент. А когда вырастает спрос на другие лекарства, чтобы перестроиться, уходит почти месяц.

К тому же, как заявили в ассоциации, Латвия стала жертвой политики Евросоюза. Брюссель призвал государства ЕС ориентироваться на местное производство как лекарств, так и химических веществ, из которых они изготавливаются. Но при этом не дал рецептов, как это сделать.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии

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