Латвия может остаться без лекарств

Сейчас не хватает их запасов, а собственных сил, чтобы восполнить дефицит, недостаточно. В аптеки и клиники поставляют препараты лишь около 20 фармацевтических заводов, которые способны обеспечить лишь 6 % необходимого объема. К тому же производители большей частью выпускают лишь то, что требуется на текущий момент. А когда вырастает спрос на другие лекарства, чтобы перестроиться, уходит почти месяц.

К тому же, как заявили в ассоциации, Латвия стала жертвой политики Евросоюза. Брюссель призвал государства ЕС ориентироваться на местное производство как лекарств, так и химических веществ, из которых они изготавливаются. Но при этом не дал рецептов, как это сделать.