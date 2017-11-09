Под грудами бетона еще есть живые люди: обрушение подъезда в Ижевске

Новости России. Сколько людей находилось в здании в момент трагедии пока не установлено. Чуть позже появилась информация: обнаружены выжившие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двух травмированных подростков машина скорой увезла в больницу.

Около часа назад обнаружен и третий выживший. Однако не обошлось без жертв. Их личности пока не установлены. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций уверены – под грудами бетона еще есть живые люди. Их поиски будут вестись круглосуточно.