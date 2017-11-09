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Под грудами бетона еще есть живые люди: обрушение подъезда в Ижевске

09 ноября 2017 17:57
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Новости России. Сколько людей находилось в здании в момент трагедии пока не установлено. Чуть позже появилась информация: обнаружены выжившие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа вероятная причина обрушения подъезда девятиэтажки в Ижевске

Под грудами бетона еще есть живые люди: обрушение подъезда в Ижевске-1

Двух травмированных подростков машина скорой увезла в больницу.

Около часа назад обнаружен и третий выживший. Однако не обошлось без жертв. Их личности пока не установлены. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций уверены – под грудами бетона еще есть живые люди. Их поиски будут вестись круглосуточно.

Под грудами бетона еще есть живые люди: обрушение подъезда в Ижевске-4

Из Красноярска в Ижевск уже вылетели 100 МЧСников, которые помогут в работе.

К месту инцидента направлена дополнительная техника. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Фотофакт # Обрушение дома

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