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Министр обороны Британии Шэппс: 2024 год станет судьбоносным для Украины

15 января 2024 14:49
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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что 2024 год может оказаться критическим для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда может решиться ее судьба», – сказал министр.

Он подчеркнул, что именно этот год станет демократическим, так как половина населения мира будут учавствовать в выборах. Соединенное Королевство намерено и дальше поддерживать Украину в связи с происходящим в стране конфликтом.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Киев вновь подтвердил свое намерение поддерживать Украину. Подписано новое 10-летнее соглашение о взаимодействии в сфере обороны. Британия будет оказывать Украине долгосрочную помощь в области оборонной политики и содействовать в создании совместимой с НАТО армии.

Россия подчеркивает, что военная помощь Запада не влияет на ситуацию на поле боя и только обостряет конфликт. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что размещение британских войск в Украине может быть воспринято как объявление войны России.

# Международная политика # Риши Сунак

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