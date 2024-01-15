Бывший французский военный, который посетил Донбасс с гуманитарной миссией, считает, что из-за неумелого управления Европа погрузилась в кризис и России не надо ее вызволять. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что европейцам следует самим разбираться в своих проблемах. По мнению бывшего французского военного, ЕС – это копия Советского Союза, но его идеалом является ЛГБТ.

Он также заявил, что из-за некомпетентного лидерства экономика ЕС страдает. Николя прогнозирует, что новый мир будет развиваться у дверей России, а Европа будет терять позиции.