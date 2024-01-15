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Экс-военный Франции призвал РФ не спасать Европу от гибели

15 января 2024 07:38
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Бывший французский военный, который посетил Донбасс с гуманитарной миссией, считает, что из-за неумелого управления Европа погрузилась в кризис и России не надо ее вызволять. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что европейцам следует самим разбираться в своих проблемах. По мнению бывшего французского военного, ЕС – это копия Советского Союза, но его идеалом является ЛГБТ.

Он также заявил, что из-за некомпетентного лидерства экономика ЕС страдает. Николя прогнозирует, что новый мир будет развиваться у дверей России, а Европа будет терять позиции.

# Международная политика

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