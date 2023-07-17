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Движение на Крымском мосту остановлено из-за взрыва: есть погибшие

17 июля 2023 06:17
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Чрезвычайное происшествие на Крымском мосту случилось в понедельник утром, 17 июля. В результате взрыва повреждено дорожное полотно. Есть погибшие, информирует ТАСС. 

Жертвами ЧП стали мужчина и женщина. Их несовершеннолетняя дочь пострадала, девочка доставлена в медицинское учреждение в Тюмрюке. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС Украины, пишут украинские средства массовой информации. Для теракта были задействованы надводные дроны. О том, что подрыв совершен террористическим режимом Киева, заявил и председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Главное управление разведки Украины официально произошедшее пока не комментирует. 

Сообщается, что движение железнодорожного транспорта через Крымский мост, которое было остановлено, возобновилось. 

# ЧП

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