Движение на Крымском мосту остановлено из-за взрыва: есть погибшие

Чрезвычайное происшествие на Крымском мосту случилось в понедельник утром, 17 июля. В результате взрыва повреждено дорожное полотно. Есть погибшие, информирует ТАСС.

Жертвами ЧП стали мужчина и женщина. Их несовершеннолетняя дочь пострадала, девочка доставлена в медицинское учреждение в Тюмрюке. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС Украины, пишут украинские средства массовой информации. Для теракта были задействованы надводные дроны. О том, что подрыв совершен террористическим режимом Киева, заявил и председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Главное управление разведки Украины официально произошедшее пока не комментирует.

Сообщается, что движение железнодорожного транспорта через Крымский мост, которое было остановлено, возобновилось.