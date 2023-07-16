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Из-за жары в китайском зоопарке животным предлагают охлаждённые арбузы и продлили водные процедуры

16 июля 2023 14:06
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Новости Китая. Жара сейчас не только в Беларуси. На юге Китая уже несколько дней как плюс 40 градусов и выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Из-за жары в китайском зоопарке животным предлагают охлаждённые арбузы и продлили водные процедуры-1

Такую температуру воздуха с трудом переносят даже африканские слоны. В вольерах зоопарка провинции Шэньчжэнь для них по этому случаю продлили сеансы водных процедур, а в меню включили освежающие угощения. Максимально охлажденные арбузы, яблоки и другие фрукты предлагают всем обитателям зоопарка. 

Из-за жары в китайском зоопарке животным предлагают охлаждённые арбузы и продлили водные процедуры-4

Будь это гигантские бегемоты или всеми любимые панды – никто не против таких лакомств! Ну а некоторые животные в такие жаркие дни предпочитают и вовсе не покидать свои комфортабельные вольеры с кондиционером. 

# Человек и животные # Новости Китая # Фотофакт

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