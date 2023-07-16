Из-за жары в китайском зоопарке животным предлагают охлаждённые арбузы и продлили водные процедуры

Новости Китая. Жара сейчас не только в Беларуси. На юге Китая уже несколько дней как плюс 40 градусов и выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Жара сейчас не только в Беларуси. На юге Китая уже несколько дней как плюс 40 градусов и выше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую температуру воздуха с трудом переносят даже африканские слоны. В вольерах зоопарка провинции Шэньчжэнь для них по этому случаю продлили сеансы водных процедур, а в меню включили освежающие угощения. Максимально охлажденные арбузы, яблоки и другие фрукты предлагают всем обитателям зоопарка.
Будь это гигантские бегемоты или всеми любимые панды – никто не против таких лакомств! Ну а некоторые животные в такие жаркие дни предпочитают и вовсе не покидать свои комфортабельные вольеры с кондиционером.