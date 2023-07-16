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Лукашенко направил соболезнование Южной Корее в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями

16 июля 2023 13:35
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Новости Южной Кореи. Число погибших в результате наводнений и оползней в Южной Корее выросло до 35 человек. Около десяти пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко направил соболезнование Южной Корее в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями-1

Большинство из них жители центральных и юго-восточных регионов страны. Свыше 7 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На севере города Чхунчхон из берегов вышла река и затопила автомобильный тоннель. В нем на тот момент находилось 19 машин. Поисковые работы продолжаются. Соболезнование народу Республики Корея в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными паводками направил Президент Беларуси. 

# Наводнение # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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