Лукашенко направил соболезнование Южной Корее в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями

Новости Южной Кореи. Число погибших в результате наводнений и оползней в Южной Корее выросло до 35 человек. Около десяти пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них жители центральных и юго-восточных регионов страны. Свыше 7 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. На севере города Чхунчхон из берегов вышла река и затопила автомобильный тоннель. В нем на тот момент находилось 19 машин. Поисковые работы продолжаются. Соболезнование народу Республики Корея в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными паводками направил Президент Беларуси.