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Две женщины погибли при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

10 мая 2024 10:39
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Две женщины погибли в ходе обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Украинские военные выпустили по этому району три снаряда калибра 155 мм. Об этом пишет РИА Новости.
 
Кроме того, сообщалось о сбросе дроном взрывоопасного предмета в Петровском районе и о разрушении двух частных домов в Куйбышевском районе. За минувшие сутки территория ДНР была 25 раз обстреляна, в ходе чего погиб один мирный житель, двое получили ранения и были повреждены 24 жилых дома.

# Международная политика

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