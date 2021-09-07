Две трети районов Польши объявили себя «зонами, свободными от ЛГБТ». Как отреагировал ЕС?

Еврокомиссия подала в Европейский суд иск с требованием ввести санкции против Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Возмущение ЕС вызвано тем, что Варшава, мягко говоря, оставила без внимания требование Евросоюза провести в стране судебную реформу и распустить дисциплинарную палату Верховного суда Польши. Она регулирует работу судей, что, по мнению Еврокомиссии, мешает их беспристрастности. То есть Польша, соблюдая свои законы, проигнорировала требование Евросоюза. Тем самым выказала неуважение европейским ценностям. За это Евросоюз решил наказать Польшу штрафами, которые Варшава должна будет платить до тех пор, пока не образумится и не станет послушной. Размер взысканий определит суд.