Две трети районов Польши объявили себя «зонами, свободными от ЛГБТ». Как отреагировал ЕС?

Еврокомиссия подала в Европейский суд иск с требованием ввести санкции против Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еврокомиссия подала в Европейский суд иск с требованием ввести санкции против Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Возмущение ЕС вызвано тем, что Варшава, мягко говоря, оставила без внимания требование Евросоюза провести в стране судебную реформу и распустить дисциплинарную палату Верховного суда Польши. Она регулирует работу судей, что, по мнению Еврокомиссии, мешает их беспристрастности. То есть Польша, соблюдая свои законы, проигнорировала требование Евросоюза. Тем самым выказала неуважение европейским ценностям. За это Евросоюз решил наказать Польшу штрафами, которые Варшава должна будет платить до тех пор, пока не образумится и не станет послушной. Размер взысканий определит суд.
Юлия Алексеюк:
Впрочем, что касается европейских ценностей, то у ЕС есть еще претензии к Польше. Ее хотят наказать и за неуважение к ЛГБТ-сообществу. Так, Варшаве пригрозили не дать 126 миллионов евро за ущемление прав геев, лесбиянок и других секс-меньшинств. Две трети районов Польши объявили себя «зонами, свободными от ЛГБТ» и запретили их символику. Пытаясь приструнить Польшу, ЕС объявил о возможной блокировке финансовой помощи на фоне постпандемийного кризиса польской экономики. Испугает ли это Варшаву, пока неизвестно.