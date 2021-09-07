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Митинг в Украине. Люди требуют открыть авиасообщение с Беларусью

07 сентября 2021 14:48
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Новости Украины. В Киеве у Верховной рады проходит митинг с лозунгом «Откройте небо!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди требуют вернуть авиасообщение с Беларусью.

Митинг в Украине. Люди требуют открыть авиасообщение с Беларусью-1

В акции принимают участие около 100 человек. Многие пришли с флагами Беларуси и Украины, а также с плакатами, которые свидетельствуют о дружбе народов двух стран.

Митинг в Украине. Люди требуют открыть авиасообщение с Беларусью-4

Напомним, в конце мая власти Украины ввели запрет на использование воздушного пространства самолетам, которые зарегистрированы в нашей стране. Им нельзя приземляться в украинских аэропортах и следовать транзитом.

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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