Митинг в Украине. Люди требуют открыть авиасообщение с Беларусью

Новости Украины. В Киеве у Верховной рады проходит митинг с лозунгом «Откройте небо!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди требуют вернуть авиасообщение с Беларусью.

В акции принимают участие около 100 человек. Многие пришли с флагами Беларуси и Украины, а также с плакатами, которые свидетельствуют о дружбе народов двух стран.