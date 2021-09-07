На протестах в Афганистане талибы открыли огонь по митингующим и задерживают журналистов

Новости Афганистана. В Афганистане отмечаются массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Талибы открыли огонь по участникам акции, есть раненые.
Новости Афганистана. В Афганистане отмечаются массовые протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Талибы открыли огонь по участникам акции, есть раненые.
Задержаны несколько журналистов и операторов, у них изъяли аппаратуру. Митингующие недовольны визитом в Кабул главы пакистанской разведки и воспринимают это как вмешательство во внутренние дела государства.
Ранее «Талибан» заявил о готовности объявить состав нового правительства. Ожидается, что окончательное решение будет принято на этой неделе. Напомним, на фоне вывода американских войск с территории страны движение «Талибан» захватило все крупные города.