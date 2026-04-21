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Зеленский назвал поездку Уиткоффа и Кушнера в Москву неуважением

21 апреля 2026 15:30
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Зеленский назвал поездку Уиткоффа и Кушнера в Москву неуважением-0

Владимир Зеленский в резкой манере высказался о спецпосланнике президента Соединенных Штатов Стиве Уиткоффе и зяте американского лидера Дональда Трампа Джареде Кушнере, пишет РИА Новости.

Причиной выступила поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию.

«Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – передает слова Зеленского «Страна.ua». Он также добавил, что эта встреча необходима не Киеву.

В материале Bloomberg сообщалось, что визит посланников главы Белого дома был запланирован на середину апреля.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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