Прямой эфир

На Берлин движется колонна недовольных резким ростом цен на топливо автомобилистов

21 апреля 2026 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За 50 дней войны с Ираном глобальная энергетика получила удар, которого не знала со времен нефтяного кризиса 1970-х. По данным аналитиков, с конца февраля с мирового рынка исчезло более 500 миллионов баррелей нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямые потери оцениваются в 50 миллиардов долларов.

Это крупнейший сбой в энергоснабжении в новейшей истории – и когда он закончится, пока неизвестно.

ОПЕК: добыча нефти на Ближнем Востоке резко упала. Читайте здесь.

На Берлин движется колонна недовольных резким ростом цен на топливо автомобилистов-2

Цена за литр топлива в Германии перешагнула все психологические отметки, и терпение немецких автомобилистов лопнуло. Как сообщает Bild, на Берлин движется колонна недовольных. Из Восточной Фризии утром выехали 25 машин. По пути к ним присоединялись другие – и в районе Вольфсбурга колонна насчитывала уже 82 автомобиля.

Маршрут пролегает через Нижнюю Саксонию и Бранденбург. Полиция Берлина уже встретила протестующих на западной границе столицы – патрульные машины сопроводят их до Рейхстага. Организаторы акции жестко раскритиковали правительство за невыполнение предвыборных обещаний и призвали немцев выходить на протесты и выступать в социальных сетях.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Зеленский назвал поездку Уиткоффа и Кушнера в Москву неуважением
21 апреля 2026 15:30

Зеленский назвал поездку Уиткоффа и Кушнера в Москву неуважением

«Не советую заниматься шантажом» – Мадьяр о Зеленском, «Дружбе» и кредите Киеву
21 апреля 2026 15:10

«Не советую заниматься шантажом» – Мадьяр о Зеленском, «Дружбе» и кредите Киеву

ВС России взяли под контроль всю территорию ЛНР
21 апреля 2026 14:30

ВС России взяли под контроль всю территорию ЛНР