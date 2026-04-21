На Берлин движется колонна недовольных резким ростом цен на топливо автомобилистов

За 50 дней войны с Ираном глобальная энергетика получила удар, которого не знала со времен нефтяного кризиса 1970-х. По данным аналитиков, с конца февраля с мирового рынка исчезло более 500 миллионов баррелей нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прямые потери оцениваются в 50 миллиардов долларов.

Это крупнейший сбой в энергоснабжении в новейшей истории – и когда он закончится, пока неизвестно.